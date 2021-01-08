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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlama uygulamasında kış lastikleri denetlendi

Kısıtlama uygulamasında kış lastikleri denetlendi

Trafik ekiplerinin denetiminden görüntü

Para Cezası Araç Kullanmak Kış Lastiği Trol 

-Tır sürücüsünden takograf isteme bölümü
-Kış lastiği görüntüleri
-Araç sürücülerinin denetleme görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- İzinsiz sürücüler 3 bin 150 lira ceza yedi DÜZCE

- Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu üzerinde kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ayrıca kamyon ve tırların kış lastiği denetlendi. Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce’de, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler D-100 Karayolu İstanbul istikametinde uygulama gerçekleştirdi. Özellikle kamyon ve tırlara yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda kış lastiği kontrolleri yapıldı. Takograf kontrollerinin de yapıldığı uygulamada sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz olan sürücülerde kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 2 araç sürücüsüne kış lastiği takılmadığından, 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ve 6 sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz olmalarından dolayı 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi. (EB-ALI-
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