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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı

Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı

E-5 üzerinde araçların görüntüsü

Toplu Taşıma Üst Geçit 

-Vatandaşlardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korana virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Yenibosna e-5 üzerinde araçlar yerlerini alırken yollarda hareketlilik başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle araçlar yollardaki yerlerini aldı. Yenibosna E-5 üzerinde Avcılar ve Cevizlibağ istikametine doğru yoğunluk oluştu. Oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik kimi zaman durma noktasına geldi. İşlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu. Metrobüs ve otobüse binmek isteyen vatandaşların duraklarda beklediği sırada sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.
(AY-ZA-
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