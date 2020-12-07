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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kısıtlama sonrası manzara değişmedi

- Kısıtlama sonrası manzara değişmedi

İstanbul Caddesine girişte özel güvenlik ve polis ekiplerinin vatandaşların ateşini ölçmesi

Polis Hafta Sonu Özel Güvenlik Polis Ekipleri Yaya Trafiği 

-Banka ve PTT kuyruklarından görüntü
-Trafikte araçlardan görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE )- İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yine kuyruklar oluştu DÜZCE

- Düzce’de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar, yaya trafiğinin yoğun olduğu İstanbul Caddesi’ne akın etti. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında trafikte yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar, yollarda yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, Düzce’nin yaya yoğunluğunun olduğu İstanbul Caddesi’ne akın etti. Banka şubelerinde işlem yapmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluştururken, pandemi boyunca insan kuyruğunun yaşandığı PTT Merkez Şubesi’nin önündeki kuyruk değişmedi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda devriye gezerek sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti. (SA-GY
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