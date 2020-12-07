Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kısıtlama sonrası İstanbul’da yoğunluk

- Kısıtlama sonrası İstanbul’da yoğunluk

duraklardan görüntü

Hafta Sonu Toplu Taşıma Kamera 

-vatandaşlar
-genel ve detay

( İSTANBUL )- Minibüsler ve otobüs duraklarında yoğunluk İSTANBUL

- 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’da yoğunluk başladı.
Toplu taşıma araçlarına binmek için bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı o anlar kameraya yansıdı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında trafikte yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma araçlarında da yoğunluk oluşturdu. Otobüs ve minibüslere binmek isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, o anlar ise kameralara yansıdı. (HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı