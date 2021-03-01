Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Köprüden trafik görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Aritas Trafik Yoğunluğu 


- Kısıtlama sonrası İstanbul'da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 60'ı geçti. Türkiye genelinde Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. İstanbul’da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü araçlarıyla yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluşturdu. Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde özellikle Andolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişlerde uzun trafik kuyruklarının oluştuğu görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı