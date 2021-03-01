Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

- Kısıtlama sonrası İstanbul'da haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 60'ı geçti. Türkiye genelinde Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. İstanbul’da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü araçlarıyla yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluşturdu. Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde özellikle Andolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişlerde uzun trafik kuyruklarının oluştuğu görüldü.
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