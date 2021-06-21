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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi başladı

Kısıtlama sona erdi, trafik çilesi başladı

Trafikten detay

( İSTANBUL )- Haftanın ilk mesai sabahı yüzde 40 trafik yoğunluğu başladı İSTANBUL

Hafta Sonu Alıcıoğlu Trafik Yoğunluğu Trafik Çilesi 


- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. İl genelinde yaşanan trafik yoğunluğunun da yüzde 40 olduğu görüldü.
COVİD -19 ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından E-5 Karayolu Halıcıoğlu Mevki Edirne yönünde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle mesaiye başlayacak olan İstanbullular evlerinden yollara çıkarak trafik hareketliliği oluşturdu. 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent genelinde yaşanan trafik yoğunluğunun yüzde 40 olduğu görüldü.
(DH-
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