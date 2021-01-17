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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlama sebebiyle Uludağ'a çıkamayınca sokakta kayak yaptı

Kısıtlama sebebiyle Uludağ'a çıkamayınca sokakta kayak yaptı

Bir gencin sokak üzerinde kayak yapması

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya Kar Topu Kar Yağışı 


- Bursa’da kar yağışının etkili olmasıyla bazı vatandaşlar sokaklarda ve evlerinin önlerinde karın keyfini çıkardı. Bir vatandaşın kısıtlama sebebiyle Uludağ'a çıkamayıp, sokak üzerinde kayak yapması dikkatlerden kaçmadı. Bursa'da yoğun kar yağışı devam ederken, vatandaşlar evlerinin önünde kar topu oynayıp kızaklarla kayarak karın tadını çıkartıyor. Bir vatandaş ise sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Uludağ'a çıkamayınca, kayak takımlarını kuşanıp sokak aralarında kayak yapmaya başladı.
Bu anlar sosyal medyada çokça paylaşılırken görenleri güldürdü.
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