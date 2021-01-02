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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama sabahında Zonguldak'ta sessizlik hakim

Kısıtlama sabahında Zonguldak'ta sessizlik hakim

drone görüntüsü

Sahil Yolu Polis Hafta Sonu Alışveriş Market 

-Kozlu sahil yolu, boş yollar
-Ekiplerin çalışması
-Uğur Mumcu kavşağı
-Ekiplerin tabela düzenleme çalışması
-Şehirden havadan detaylar
-boş sokaklar, cadde

( ZONGULDAK -ÖZEL-DRONE) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu sabahı sokaklar boş kaldı. İzin belgesi olanlar ise polis kontrol noktalarından denetlenerek geçti. İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2020 günü 21:00'de başlayıp 4 Ocak 2020 günü sabah 05:00 bitecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonu Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı. Saat 10:00 itibariyle genelge doğrultusunda açılan market ve balıkhane gibi yerlere vatandaşlar yürüme mesafesinde giderek alışverişlerini yaptı. Kentin özellikle hafta sonu en işlek bölgelerinden olan Kozlu Sahil Yolu da belediye görevlilerine kaldı. Kısıtlamayı fırsat bilen ekipler sahil yolunda düzenleme çalışması yaptı. Akıllı kavşak olarak hayata geçirilen Uğur Mumcu kavşağı da kısıtlamada sessizliğini korudu. Belediye görevlileri tabelalar üzerinde düzenleme çalışması yaptı. Zonguldak'ın simgelerinden biri olan Zonguldak Anıtının yer aldığı kavşak boş kaldı. Polis ekipleri Kozlu girişi, Fevzipaşa ve Gazipaşa Caddelerindeki kontrol noktalarında izin kağıdı olanların geçişine izin verdi. Kısıtlama dolayısıyla vatandaşlar hafta sonunu evinde geçirdi.
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