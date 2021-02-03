Kısıtlama saatlerinde tarihi köprüye çıkıp intihar etmek istedi

-Ambulansın olay yerine gelişi

-İntihar girişiminde bulunan kızın ambulansa alınması

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR )-polisin ikna çabaları sonuç verdi DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da gece yarısı kısıtlama saatinde tarihi On Gözlü Köprü üzerine çıkarak Dicle Nehrine atlamak isteyen 23 yaşındaki genç kız, polis ekiplerince ikna edilerek aşağı indirildi. Olay, gece geç saatlerinde Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Ö.Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı köprü üzerine gelerek intihar girişiminde bulundu. Ö.Ç.'yi görenler durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu 23 yaşındaki genç kız ikna edilerek köprüden aşağı indirildi. Bölgede bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ö.Ç., Selahattin Eyyüb-i Devlet Hastanesine, ardından da ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. (SI-YRT



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