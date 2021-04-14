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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlama saatleri değişince Sakarya'da denetimler sıklaştı

Kısıtlama saatleri değişince Sakarya'da denetimler sıklaştı

Denetim detaylar

Aritas Toplantı Polis Ekipleri Kabine Toplantısı Kışla 

-Polis ekiplerinin araçları durdurması
-Evrakları incelemesi
-Detaylar

( SAKARYA )- Polis ekipleri kentin dört bir yanında sıkı denetimde SAKARYA

- Ramazan Ayı’na girilmesiyle birlikte yeni alınan tedbirler kapsamında kısıtlama saatleri 21.00’dan 19.00’a alındı. Bu doğrultuda Sakarya genelinde polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan kabine toplantısının ardından sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin değiştiğini açıkladı.
Ramazan Ayı’na girilmesiyle birlikte yeni alınan tedbirler kapsamında kısıtlama saatleri 21.00’dan 19.00’a alındı. Bu doğrultuda bugün ilki uygulanan kısıtlama kapsamında korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da, denetimler sıklaştırıldı. Şehrin muhtelif yerleri ve giriş çıkışlarında denetimleri gerçekleştiren polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak HES kodu ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde izin belgeleri, kimlik sorgulamaları ile araç sorgulamaları yapılan vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü.
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