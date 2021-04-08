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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlama saatinde motokuryeler çarpıştı: 1 yaralı

Kısıtlama saatinde motokuryeler çarpıştı: 1 yaralı

kaza yerinden detay

Parmak İlk Müdahale Polis Motosiklet Sürücüsü 

-yaralıdan detay
-ekiplerden detay

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da kısıtlama saatinde kuryelik yapan iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B., idaresindeki 39 TN 949 plakalı motosiklet Atatürk Caddesi istikametine doğru ilerlerken, B.G., idaresindeki 16 PAC 49 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu İ.B., motosikletten düşerek yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yaralanan İ.B., ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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