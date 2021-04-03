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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama saatinde kumar oynayan 9 kişiye 56 bin lira ceza

Kısıtlama saatinde kumar oynayan 9 kişiye 56 bin lira ceza

Polis ekiplerinden detaylar

Polis Para Cezası Kamera Polis Kamerası Kıraathane 

-Kıraathane baskını (polis kamerası)
-Emniyetten detaylar
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de kıraathaneye yapılan kumar operasyonunda, korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 9 kişiye toplamda 56 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Ovacık Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye gece yarısı “kumar” operasyonu düzenlendi.
Kumar oynadıkları iddia edilen 9 kişinin kimlik kontrolleri ve GBT kontrolleri yapıldı. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince korona virüs tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye kişi başı 6 bin 250’şer liradan toplamda 56 bin 250 lira idari para cezası uyguladı. İşletme sahibi hakkında da idari işlem başlatıldı.
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