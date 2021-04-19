Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı

Kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Para Cezası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralı şahıslar
-Sağlık çalışanlarının yaralılara müdahale etmesi
-Yaralıların ambulansa bindirilmesi detay
-Şahısların birbirinin üzerine yürümesi
-Alkolü şahsın ambulansa binerken diğer şahıslara hakaret ve küfür etmesi
-Polisin sakinleştirmeye çalışması
-Yerdeki taslar ve leblebi

( ANTALYA )-İki grubun kısıtlama saatindeki kavgasında 4 kişi yaralandı-Yaralılarla birlikte toplam 6 kişiye 24 bin TL para cezası uygulandı ANTALYA

- Antalya’da iki grubun sokak ortasındaki taşlı kavgasında 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan toplam 24 bin TL para cezası uygulandı. Polisi alarma geçiren kavga, Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Ulusoy Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında M. Y. ve oğlu A. Y. ile E. A., M. A. ve Ş. A. kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerine polis ekipleri geldi ve iki tarafta birbirinden şikayetçi olmayıp olay yerinden ayrıldı. 1 saat sonra ise iki grup tekrar aynı cadde üzerinde bu sefer kavgaya tutuştu. Taşlar havada uçuştu Taşların havada uçuştuğu kavgada, M. Y. ile oğlu A. Y., karşı taraftan da iki kardeş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Babası ile ağabeyinin yaralandığını gören İ. Y. de, evinden dışarı çıkarak olaya müdahil oldu. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafları ayırırken, yol iki taraflı trafiğe kapatıldı. Kavganın gerçekleştiği yerde taşların yanı sıra yere dökülen leblebilerin de olduğu gözlendi. 6 kişiye 24 bin TL ceza Polis, yaralılar için olay yerine sağlık ekiplerini istedi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılardan baba ve oğul ile diğer grup arasında sözlü atışmalar sürerken, polis ekipleri tarafları güçlükle sakinleştirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tüm bu olan biteni ise çevredekiler evlerinin balkon ve pencerelerinden izledi. Polis, kavgaya müdahil olan yaralılarla beraber 6 kişiye, sokağa çıkma ihlali ve maske takmamaktan dolayı toplam 24 bin TL cezai işlem uyguladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement