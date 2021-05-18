Kısıtlama saatinde kavga edip karakolluk oldular

- -Olay yerinden detay

- -Taraflar detay

- -Tartışma detay

- -Polisin ayırmaya çalışması detay

- -Kadının saldırması detay

- -Diğer detaylar



( ANTALYA - ÖZEL)- Grup içindeki kadın kameramanın üzerine yürüyüp çekim yapmasını engellemeye çalıştı ANTALYA



- Antalya’da akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki grup, cadde üzerinde önce tartıştı sonra kavga etti. Grup içerisinde bulunan bir kadın ise görüntü almaya çalışan kameramanı engellemeye çalıştı Olay, dün akşam kısıtlama saatlerinde Muratpaşa İlçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gündüz saatlerinde aralarında tartışma yaşanan iki grup, akşam saatlerinde yine birbirlerini takip etmeye başladı.

İki grup, cadde üzerinde buluşarak önce tartıştı ardından kavga etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin gelmesi ile taraflardan birisi olay yerinden uzaklaştı. Kalanlar ise aralarında tartışmaya devam etti. Kısıtlama saatini ihlal ederek cadde üzerinde tartışmaya devam eden grup içerisinde bulunan bir kadın, görüntü almak isteyen gazetecinin çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Kameramanın üzerine yürüyüp “ Bunu yapamaz, hakkı yok. Bu benim hakkım” diyen kadın polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken olay yerinde bir süre daha tartışan taraflar, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü. (EG-

