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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti

Kısıtlama saatinde durdurulan şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti

Araçta yapılan aramalardan görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Şüpheli Araç 

-Şahısların gözaltına alınmasından görüntü
-Araçtan çıkanlardan görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 JT 4116 plakalı aracın kentin farklı noktalarında sürekli Plaka Tanıma Sistemine (PTS) takılması üzerine ekipler şüphelenerek durdurdu. Önü kesilerek durdurulan araçta bulunan sürücü G.Ç., ve arkadaşı Ü.A., gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Herhangi bir izni olmaksızın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelilere ceza işlemi uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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