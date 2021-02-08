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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kısıtlama saatinde drifte 6 bin 700 TL ceza

- Kısıtlama saatinde drifte 6 bin 700 TL ceza

drift yapan araç

Sosyal Medya Hafta Sonu Harekete Geç 

-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu drift yapan sürücüye 6 bin 700 TL ceza uygulandı. Merkez Kepez ilçesi Habipler mahallesinde plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen Panelvan aracın drift gösterisi pahalıya maloldu. Görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aracın plakası tespit edip sahibinin kimliği tespit edildi. Sürücüye trafiği tehlikeye düşürme suçundan 6 bin 700 TL ceza tatbik edildi. (CE-
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