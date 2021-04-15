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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlama saatinde dışarıda yakalanan baba ve kızı risk grubunda çıktı

Kısıtlama saatinde dışarıda yakalanan baba ve kızı risk grubunda çıktı

Bölge Trafik Noktasından drone görüntüsü

Güzergah Karantina Para Cezası Astım Hastası Kontrol Noktası 

-Riskli olduğu tespit edilen baba ve kızından detaylar
-HES kodu sorgulaması yapılırken
-Polis ekiplerinden detaylar
-Salgın ekiplerinden detaylar
-Baba ve kızı ekiplere durumunu anlatırken
-Ekip aracına bindirilirken
-Otobüste polis, yolculara maske uyarısı yaparken
-Yolcuların HES kodu sorgulaması yapılırken
-Denetimlerden detaylar

( KIRIKKALE )- Riskli grubundaki baba ve kızı karantinaya alındı: 4 bin 50’şer lira ceza uygulandı- 43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi KIRIKKALE

- Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale’de gerçekleştirilen korona virüs denetimde, HES kodu durumlarının “riskli” olduğu tespit edilen baba ve kızına 4 bin 50’şer lira ceza uygulanarak karantina yurduna yerleştirildi. Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, 'kırmızı' renk ile 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka sayılarının artışının önüne geçmek için denetimler sıklaştırıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta gerçekleştirilen denetimde, şehirler arası otobüslerde ve özel araçlarla seyahat eden kişilerin 'HES kodu' ile 'seyahat izin belgesi' sorgulaması yapıldı. Ekipler, yolcular ve sürücülere maskesiz seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bölge trafik kontrol noktasında durdurulan bir otomobil sürücüsü B.K. (39) ile kızı A.K.’nin (21) HES kodu sorgulamasında riskli grubunda olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Ekiplere durumunu anlatan A.K., astım hastası kızının ambulansla hastaneye götürüldüğünü ve kendisinin de otomobiliyle kızını hastaneden almak için dışarı çıktığını iddia etti. Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira para cezası yazılan baba ve kızı, karantina yurduna yerleştirildi.
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