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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlama saatinde dışarıda olan gençler polislere yakalandı

Kısıtlama saatinde dışarıda olan gençler polislere yakalandı

-izinsiz şekilde dışarıda gezerken polis ekiplerinin denetimine takılan gençlerin çekilen görüntüleri

Polis Koronavirüs Akalan Polis Ekipleri Grup Genç 

--Polis araçlarından uyarı anonsları yapılırken çekilen görüntüler

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da kısıtlama saatlerinde izinsiz bir şekilde dışarıda gezen bir grup genç polis ekiplerine yakalandı. Iğdır’da koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmanın yasak olduğu saatlerde bir grup genç dışarıda gezerken polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ekipler izinsiz bir şekilde dışarıda gezen grup üyelerinin evlerine gitmesi için uyarı anonsları yaparken gençler ise yapılan anonslar sonrası evlerine gitmek üzere dağıldılar. O sırada gençlerden bazılarının yapılan anonslar sonrası olay yerinden koşarak ayrılması ise görüntülere yansıdı.
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