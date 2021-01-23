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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama saatinde depoya girdi, suçüstü yakalandı

Kısıtlama saatinde depoya girdi, suçüstü yakalandı

Hırsızdan görüntüsü

Polis Güvenlik Güçleri Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Polisten görüntüsü
-Depodan görüntüsü
-R.A. röportaj

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde bir hırsız girdiği apartman deposunda suçüstü yakalandı. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Hintlibaba 1. Geçit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kısıtlama saatlerinde bir hırsız apartman deposunda bulunan malzemeleri çalmak için levye ile kapının çelik tellerini kırarak içeri girdi. Uzun süre depoda değerli eşya arayan hırsız, ses çıkarmasının ardından apartman sakinlerinin dikkatini çekti. Apartman sakinlerinden R.A., gelen ses nedeni ile indiği depoda hırsızı suçüstü yakaladı. R.A., polis ekiplerine haber vererek hırsızı güvenlik güçlerine teslim etti. O anları anlatan apartman sakini R.A., "Burayı kırıp içeriye girmiş, demir sesleri geldi, inip aşağıya baktığımda içerde yakaladım ve daha sonra polisi aradım” dedi.
Güvenlik güçleri şahıssı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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