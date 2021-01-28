Kısıtlama saatinde alkol alarak kazaya karıştı yemediği ceza kalmadı

--Mahalle sakinlerinin görüntüleri

--Kaza yapan sürücüler

--Alkol kontrolü yaparken görüntü



( ANTALYA )- 12 dakika ile kısıtlamaya takılıp boş yolda kaza yaptılar ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kazanın kısıtlama saatleri dışında gerçekleşmesi nedeniyle araç sürücülerine kesilen cezalar dışında ‘sokağa çıkma yasağını ihlalden’ ceza uygulandı. Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre kaza, İlker Çevik’in kullandığı 07 AEH 793 plakalı ticari araç ile Uğur Adıgüzel’in kullandığı 07 AOA 133 plakalı transporter kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolun ortasına devrilen transporterın sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken kazada yaralanan olmadı. Transporter sürücüsünün 1.54 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazanın ardından her iki araç sürücüsü de aynı 5008 Sokak istikametinden geldiğini iddia ederken, alkollü olduğu belirlenen transporter sürücüsünün incelenen mobese kayıtları ile 5001 sokaktan geldiği belirlendi. Öte yandan, yapılan alkol kontrolünde 1.54 promil alkollü olduğu belirlenen transporter sürücüsü Uğur Adıgüzel’e sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay el konuldu. Araç sahibine de aracın sigortasının geçmiş olmasından dolayı 144 TL para cezası uygulandı. Kazanın sokağa çıkma yasağının başlamasından 12 dakika sonra saat 21.12’de meydana gelmesi nedeniyle diğer araç sünücüsüne de kısıtlamayı ihlalden 3 bin 159 TL idari para c ezası uygulandı.



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