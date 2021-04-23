Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlama saatinde 23 Nisan eğlencesi yapan gençler polisi görünce kaçtı

Kısıtlama saatinde 23 Nisan eğlencesi yapan gençler polisi görünce kaçtı

müzik eşliğinde oynayan gençler

Polis Kalaba Alabalık Sokağa Çıkma Yasağı Grup Genç 

-kalabalık görüntü
-polisin geldiğini görün kaçan gençler
-yunus ekiplerinin gelmesi
-ekiplerin gençlerin evine gitmesini beklemesi

( ANTALYA -ÖZEL)- Müzik eşliğinde eğlenen gençler yunus ekiplerini görünce ortadan kayboldu ANTALYA

- Antalya'da ülke genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağında 23 Nisan eğlencesi yapmak isteyen gençler polisin mahalleye gelmesiyle kaçarak gözden kayboldular. Antalya’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, evlerde balkon ve pencerelerin yanı sıra sokaklara taştı. Genci yaşlısı sokağa inen Antalyalılar, zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlali yapsa da hareketli müzikler eşliğinde 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Balkonlara kurulan ses sistemlerine vatandaşlar evlerinden eşlik etti. Muratpaşa ilçesi Sinan mahallesi 1279 Sokak'ta da bir grup genç bir aracın bagajında çaldıkları müzik eşliğinde eğlence düzenledi.
Müzik sesini duyan mahalleli diğer gençler ve çocuklar bayraklar eşliğinde sokağa döküldü. Eğlenceleri devam eden gençler bir süre sonra Yunus ekiplerinin mahalleye gelmesinin ardından polisi görünce apartmanların arasına kaçarak gözden kayboldular. Polis bir süre mahallede durarak gençlerin evlerine gitmesini bekledi
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement