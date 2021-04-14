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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlama saati değişti, trafikte yoğunluk erkenden başladı

Kısıtlama saati değişti, trafikte yoğunluk erkenden başladı

Drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE)-Kısıtlama öncesi E-5'te oluşan trafik havadan görüntülendi İSTANBUL

Trafik Yoğunluğu Sokağa Çıkma Yasağı 


- Türkiye genelinde saat 19.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacak olması sonrası E-5 Kadıköy mevkiinde erken saatlerden itibaren uzun trafik kuyrukları oluştu. Yoğun trafik havadan görüntülenirken, İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçümlendi. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında normal şartlarda 21.00’da başlayan sokağa çıkma yasağının 2 saat geriye çekilerek 19.00’dan itibaren başlayıp sabah 05.00’a kadar süreceğini duyurmuştu. Yeni açıklanan kısıtlama saati kararı sonrası işlerinden çıkan vatandaşlar evlerine dönüş yolunda erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluşturdu. Kadıköy D100 Ankara ve Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülenirken, İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçümlendi. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. (CGK
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