Kısıtlama saati değişti, Balıkesirliler eve yetişemedi

-Vatandaş röportajları



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı kararı ile saat 19’da başlayan sokağa çıkma yasaklarında işten geç çıkan Balıkesirli vatandaşlar evlerine yetişemedi. Yasağın başlamasıyla birlikte ilk dakikalarda sokakta kalan vatandaşlar hem ramazan alışverişi hem de evlerine yetişme telaşı içinde koşuşturdukları görüldü.

Araçla evine yetişmeye çalışan bir vatandaş, yasaklarla ilgili olması gerek buydu diyerek işten geç çıktığını tam iftar zamanı trafiğin daha yoğun olacağını söyledi.



Cami cemaatından bir vatandaş ise camiye akşam namazına geldiğini cami cemaatından olduğunu belirterek akşam namazını beklediğini namazını kılıp eve gideceğini söyledi Vatandaş Gülşah Finis ‘’ İşten çıktık arkadaşımla birlikte bu çok iyi oldu bizim için işten çıkıp iftar yapmamız için evde birde hazırlıklarımız olması lazım cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz bu konuda. İşten biraz geç çıktık çünkü özel sektörde çalışıyoruz biz, özel sektör hemen çıkmıyor tabi ki işten çoluk çocuğumuz var işimiz gücümüz tamam güzel çalışıyoruz ama bu virüs bizi biraz daha işimizi engelledi saatimizi çocukların bu konuda nasıl söyleyeyim sosyalleşmesini engelledi her türlü bizi engelledi özel sektör bizi unutmamaları lazım bu konuda kamuya çok güzel destek veriliyor ama keşke özel sektöre de verseler bizi de bu konularda faydalandırsalar çok teşekkür ederiz yani ‘’ dedi (HK-BD



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