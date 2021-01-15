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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlama öncesi trafikte gerginlik

Kısıtlama öncesi trafikte gerginlik

Trafikteki yoğunluk

Hafta Sonu 

-Kavga etmeye çalışan sürücüler
-Sopaları çıkarmaları
-Vatandaşların araya girmesi
-Yoğun trafik akışı
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Sürücüler sopaları çıkarttı- Şanlıurfa’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte oluşan yoğunluk, sürücülerin sinirlerini gerdi. Yol verme tartışması sonrası araçlarından sopa çıkarıp kavga etmeye çalışan sürücüleri vatandaşlar güçlükle engelledi. Şanlıurfa’da hafta sonu kesintisiz olarak uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi araçlarıyla evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşmasına neden oldu. Zaman zaman trafiğin kilitlenme noktasına geldiği kentte, sürücülerin sinirleri gerildi. Aralarında yol verme tartışması çıkan sürücüler, araçlarındaki sopaları çıkarıp kavga etmeye çalıştı. Sürücüleri çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Trafik yoğunluğu nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldiği öğrenildi. (Şİ
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