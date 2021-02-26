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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 75 seviyesine ulaştı

Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 75 seviyesine ulaştı

Trafik yoğunluk görüntüsü

Trafik Yoğunluğu 

-Araçlardan görüntü
-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala İstanbul trafiğinde oluşan yoğunluk drone ile görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk oluştu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte megakentin trafiği adeta durma noktasında gelirken, yoğunluk yüzde 75 seviyelerine ulaştı. Megakentte oluşan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi. (MB-
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