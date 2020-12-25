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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi

Kısıtlama öncesi trafik durma noktasına geldi

Drone görüntüsü:

Hafta Sonu Alıcıoğlu Kamera Trafik Yoğunluğu 

-Trafik detay
-Araçlar detay
-Metrobüsler detay
-Vatandaşlar detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine geldi-Trafik yoğunluğu drone kamerasında İSTANBUL

- Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başlayacak. Kısıtlama başlamadan önce E-5 karayolu Cevizlibağ ve Halıcıoğlu mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluğu yüzde 70’lere ulaşırken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başlayacak. Pazartesi saat 05.00’te sona erecek kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 70’lere ulaştığı görüldü.
E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde de yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğunluk havadan drone kamerası ile görüntülendi. (EG-
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