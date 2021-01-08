Kısıtlama öncesi semt pazarlarına akın ettiler

-Fiyatlar detay

-Zabıtanın uyarıları

-Zabıtanın maskesiz çocuğu uzaklaştırması

-Alışveriş yapanlar

-Sosyal mesafeyi ihlal edenler detay

-Yoğunluk detay

-Zabıtanın denetimi

-Serap Arı röportaj

-Arif Özgen röportaj



( ANTALYA )- İzdiham yaşandı denetimler sıklaştırıldı ANTALYA



- Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Antalya’da semt pazarlarında yoğunluk oluştu. Korona virüs vakalarının düşüşe geçtiği turizm kenti Antalya’da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. 56 saatlik kısıtlama öncesi alışveriş telaşına düşen vatandaşların adresi semt pazarları oldu. Konyaaltı ilçesi Altınkum Kapalı Semt Pazarı da yoğun olan pazarlar arasında yer aldı. Maske kuralına uyan vatandaşların alışveriş telaşıyla sosyal mesafeyi ihlal ettikleri görüldü.

Pazarın her noktasında sürekli denetim yapan Konyaaltı Belediyesi Zabıta ekipleri de maske takmayan, yada hatalı maske takan pazarcıları sık sık uyardı. Ekipler, maskesiz şekilde satış yapan bir çocuğu ise pazardan uzaklaştırdı. Vatandaşların kışlık sebze ve meyvelere yöneldiği tezgah başlarında yoğunluk oluşturdukları gözlemlendi. Alışverişe gelen Serap Arı,“ Yeni alışverişe başladım önce lahana aldım. Kalabalık var biraz. Bende pazarda öncem olarak ancak maske takabiliyorum. Yoğunluktan dolayı bir tedirginlik var. Hemen alışverişimi yapıp çıkacağım.” dedi.

Arif Özgen ise, “ Kısıtlama öncesi pazar ihtiyacımızı gideriyoruz. Yarın ise evde rutin işlerimizi yapacağız. Pazarda bir yoğunluk var, fiyatlarda oldukça yüksek. Sosyal mesafe dar. Kronik rahatsızlığı olan kişiler için daha zor. Bende de hafif kalp yetmezliği var o nedenle tedirginim. İnsanların az olduğu yerden alış verişimi yapıp biran önce eve gitmek istiyorum.”diye konuştu.

(İA-



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