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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler

Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler

Bodrum'daki sahillerden genel görüntüler

Cenin Hava Sıcaklıkları Gesi 

-Denize giren ve güneşlenen insanlar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Hava sıcaklıklarının arttığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahillerde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, Korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlama öncesi soluğu sahillerde aldı.Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum’da hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıktı. Deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü ilçede sahillerde yoğunluk vardı. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle dışarı çıkmayacak vatandaşlar, soluğu sahillerde aldı. İlçedeki Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıçiftlik sahilleri başta olmak üzere Yarımada’nın birçok bölgesinde tatilciler ve Bodrum’da yaşamını sürdüren vatandaşlar deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.Kimileri de sahil kenarında yürüyüş yapmayı tercih etti. Bodrum’da önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
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