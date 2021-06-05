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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk

Kısıtlama öncesi sahillerde yoğunluk

akyaka sahili detay görüntü

( MUĞLA )- Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Ula’nın ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı. MUĞLA

Hava Sıcaklığı Yerli Turist 


- Covid-19 salgınında normalleşme programında Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması sonrası Pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi Akyaka sahilinde yoğunluk yaşandı.Günübirlik tatilcilerin gözde sahili ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka sahiline Aydın, İzmir ve Denizli gibi yakın illerden araçları ile gelen yerli turist deniz ve güneşin keyfini çıkardı.Deniz suyu sıcaklığının 18-20 derece, hava sıcaklığının ise 30 dereceye yaklaştığı Akyaka’da özellikle çocuklar deniz özlemini giderdi.
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