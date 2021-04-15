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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlama öncesi metrobüste ve trafikte yoğunluk

Kısıtlama öncesi metrobüste ve trafikte yoğunluk

Metrobüs sırası bekleyenler

Toplantı Kabine Toplantısı Metrobüs Durakları 

-Trafikteki yoğunluk
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kısıtlamaya sayılı dakikalar trafiğe kalmamak isteyen kala vatandaşlar metrobüslere yöneldi. Bir anda başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşatırken bazı bölgelerde trafikte yoğunluk oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında Yeni tip Korona virüsle mücadele alınacak yeni önlemlerden açıklayarak, hafta içi uygulanan kısıtlamanın saatlerinin 21.00’dan 19.00’a çekileceğini duyurmuştu. Kısıtlamaya sayılı dakikalar kala metrobüslerde ve trafikte yoğunluk oluştu. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu. Araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar ise megakentin trafiğinde bazı noktalarda durma noktasına getirdi.
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