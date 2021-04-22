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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kısıtlama öncesi kırmızı il Balıkesir’de yoğunluk yaşandı

Kısıtlama öncesi kırmızı il Balıkesir’de yoğunluk yaşandı

Balıkesir cadde ve sokaklardan vatandaş yoğunluğu pide

Alışveriş Kuruyemiş Ocaklar Kalaba Zabıta 

-Banka, market önü yoğunluklar
-Vatandaş kalabalığı araç trafiği zabıta esnaf denetimleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Türkiye genelinde bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının olduğu cuma gününün de sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesi sonrasında şehirde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Kısıtlama öncesi çok yüksek riskli iller sıralamasında kırmızı kategoride yer alan Balıkesir’de havanın da güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar kendini 3 günlük kısıtlama öncesi dışarıya attı. Vatandaşlar kısıtlama öncesinde cuma gününün tatil olması sebebiyle market, kuruyemiş, giyecek, yiyecek, alışverişlerini yaptı bankalarda işleri olanlar da bankada ki işlerini görmek için kuyruğa girdi. Bazı vatandaşlar ise Ramazan ayı dolayısı ile pidelerini erkenden alabilmek için pide kuyruklarına girdi. İl genelinde zabıta görevlileri de çay ocakları, lokanta, manav gibi yerlerde yoğunluk oluşturan esnaf ve vatandaşları denetleyerek uyarılarda bulundu. Şehir içinde ise kısıtlama öncesi araç trafiği yaşandı.
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