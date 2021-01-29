Kısıtlama öncesi kasaplarda et kuyruğu

--et alan vatandaşlardan görüntü

--vatandaşlarla röp.



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa'da hafta sonu kısıtlaması öncesi kasaplarda kuyruk oluştu. Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan kasaplarda uzun kuyruklar oluştu. Hafta sonu sokağa kısıtlaması öncesi et ve et ürünleri ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar şehir merkezinde bulunan kasaplarda büyük yoğunluğa sebep oldu. Kasapların kapılarında metrelerce kuyruk oluştu. Kasaplar içeride yoğunluk oluşmaması için vatandaşları içeriye sırayla aldı. Kısıtlama öncesi et ihtiyacını karşılamak için geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Kısıtlama öncesi alışverişimizi yapalım dedik. Çalıştığımız için son güne bıraktık. Buradaki kasaplar hesaplı ve kaliteli o yüzden kuyruk oluşuyor. Bizde aldığımız etleri hafta sonu afiyetle yiyeceğiz" dedi.





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