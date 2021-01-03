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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi

Kısıtlama mağduru güvercinleri gazeteci besledi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki güvercinlerden detaylar

Hafta Sonu Gesi 

-İl Salgın Denetim ekiplerinden detaylar
-Cadde ve sokaklardan detaylar

( KIRIKKALE )- Meydanda yem arayan güvercinleri gazeteci besledi KIRIKKALE

- Kırıkkale’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Meydanda yem arayan güvercinleri ise gazeteci besledi. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve pazartesi 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kırıkkale’de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, İl Salgın Denetin Merkezi’nde görevli ekiplerde rutin denetimlerini sürdürdü. Kısıtlama nedeniyle meydanda yem arayan güvercinleri de gazeteci besledi.
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