Kısıtlama kalktı, Harput ziyaretçilerini tekrar ağırlamaya başladı

-Tarihi mekanların ve vatandaşların havadan görüntülenmesi

-Harput'un tabelasından ve araçların mahalleye girişi

-Vatandaşlardan aktüel detay

-Vatandaşların tarihi yerleri gezmesi ve fotoğraf çekinmeleri

-Vatandaşlar ile röportaj

-Genel ve detay



( ELAZIĞ -ÖZEL-DRONE) ELAZIĞ



- Orta risk grubunda yer alan Elazığ’da hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan 4 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Harput Mahallesi de tekrar misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında orta risk grubunda bulunan Elazığ’da da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile hafta sonu dışarı çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Aylar sonra rahat rahat dışarı çıkabilen aileler, hafta sonu şehir kalabalığından uzaklaşarak tarihi Harput Mahallesi'ni tercih etti. Özellikle çevre iller başta olmak üzere her yıl binlerce kişinin uğrak mekanı olan UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan mahallede, havanın güzel olmasıyla birlikte araç ve yayaların yoğunluğu oluştu. Tarihi yerleri ve kenti kuş bakışı gören alanları gezen vatandaşlar ise, hem aileleri ile güzel vakitler geçirdi hem de temiz havanın keyfini çıkardı. “Şehirden uzak olduğu için havası da güzel” Arkadaşlarıyla Harput mahallesine çıkarak güzel havanın tadını çıkardıklarını belirten Sera İlayda Gültekin, “Açık hava diye buraya geldik. Kafelerden daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten buraya gelen arkadaşlarla hep aynı evdeydik. Buradaki aileler de küme kümeler. Hem temiz hava alıyoruz hem de diğer ailelerle aramıza mesafe koyduğumuz sürece bir tehlike yok diye düşünüyorum. Buranın manzarası çok güzel. Şehirden uzak olduğu için havası da güzel. Bir arkadaşım şehir dışından geldi, o da bizimle geldi” dedi.

Ordu’dan gelip Harput’u görmek istediğini ifade eden Furkan Demirbaş ise , “ Buraya gezmeye, Harput Kalesi’ni görmeye geldim. Arkadaşlarım ve burayı gezenler kesinlikle burayı gezmelisin dediler ve Elazığ’ı çok methettiler. Yasaklar kalkınca ilk fırsatta buraya geldim. Şuan buradayız Elazığ manzarasını seyrediyoruz. Çok beğendim ve çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Bugün çok yoğun bir gün” Ailesi ile birlikte tarihi mahalleyi gezen Erol Dik ise “ Uzunca bir süre, bizler yine hafta içleri dışarıya çıkabiliyor, işimize gidebiliyorduk ama malum yaşlılarımız tamamıyla içerideydiler. İnşallah daha iyiye doğru gidersek bizim için değil ama yaşlılarımızın dışarı çıkması, çocuklarımızın daha rahat dışarı çıkması bizim için çok önemli. Bugünü de fırsat bildik. Hem hava güzeldi hem mezarlık ziyareti yaptık. Gelmişken de biraz gezdik, güzel oldu. İnşallah dikkat edeceğiz, dikkat edince de maviye doğru gideceğiz. Bugün çok yoğun bir gün. Hafta sonu tatili hem pandeminin biraz daha hafiflemiş olması, yasakların kalkmış olması etkili oldu. İnsanlar da bunu ve havanın güzelliğini fırsat bildi” diye konuştu.

20 yaş ve altı kısıtlamasından sonra uzun bir aradan sonra Harput’a çıktığını dile getiren Ahmet Orman da arkadaşlarıyla güzel hava ve manzaranın keyfini çıkardıklarını kaydetti.





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