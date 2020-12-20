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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar

Kısıtlama ihlalinin ceza makbuzunu elleri kelepçeli imzaladılar

Gençlerden detay

Para Cezası Akaryakıt İstasyonu Harekete Geç Hırsız Kağıt Toplayıcısı 

-Kelepçelerden detay
-Polisin ceza uygulaması
-Gençlerin kendini savunması
-Gençlerin elleri kelepçeli ceza işlem kağıdını imzalaması
-Gençlerin serbest bırakılması
-Detaylar

( ANTALYA -ÖZEL)- Hırsızlık teşebbüsü iddiası kağıt toplayıcı gençlere pahalıya patladı ANTALYA

- Antalya’da kablo hırsızlığı teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen iki kağıt toplayıcı genç polis tarafından yakalandı. İhbarcının şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakılan gençler “Hırsızlık yapmıyorduk ama adam bizi taşladı" derken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezasına çarptırıldı.Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksu Mahallesi'nde bir vatandaşın bulunduğu sitede kablo çalacağı sırada kaçan iki kağıt toplayıcısının olduğu yönünde ihbarda bulunması üzerine polis harekete geçti. Yunus timleri, verilen eşkal doğrultusunda şüpheli İ.S. (24) ile Y. C’yi (21) bir akaryakıt istasyonunun önünde yakaladı. Ellerinden birbirine kelepçelenen gençler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 3 bin 150’şer lira para cezasına çarptırıldı. Ceza yazılacağını duyan İ.S., “Hırsızlık yapmıyorduk ama adam bizi taşladı. Ekmek parası için kağıt topluyordum” dedi.
Gençler, ihbarcının şikayetçi olmaması ve konunun teşebbüste kalması üzerine serbest bırakıldı.
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