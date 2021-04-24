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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 kişiye 68 bin 750 lira ceza

Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 kişiye 68 bin 750 lira ceza

Baskın anı

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Para Cezası Kahvehane Harekete Geç 


- Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kumar oynayan 10 kişiye toplamda 68 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Gürler Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlamasında kahvehaneye baskın yapan ekipler, 10 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye 6 bin 875 liradan toplam 68 bin 750 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletme hakkında da idari işlem başlatıldı.
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