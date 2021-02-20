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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama günü şok eden görüntü...'Vazifemi yaptım baba' diye bağırıp çıplak halde boş caddede böyle koştu

Kısıtlama günü şok eden görüntü...'Vazifemi yaptım baba' diye bağırıp çıplak halde boş caddede böyle koştu

Çıplak halde bursa sokaklarında koşan kadının görüntüsü

Hafta Sonu Kadın Polis Polis Merkezi Polis Noktası Polis Ekipleri 

-Bekçi ve polislerin müdahale etmeye çalışmaları
-Kadının ikna edilmesi giyinmesi
-Polis otomobiline bindirilmesi

( BURSA ) Kısıtlama günü şok eden görüntü..."Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde boş caddede böyle koştu- Bir anda soyunup polis noktasına koymaya başladı- "Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde boş cadde üzerinde koşan kadın polis ekiplerini seferber etti BURSA

- Bursa'da hafta sonu kısıtlamasında Bursa'nın en ünlü caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin bulunduğu noktaya doğru çıplak halde koşan bir kadın ortalığı ayağa kaldırdı. Bekçiler ve polisler çıplak kadını yakalayabilmek için seferber olurken "Vazifemi yaptım baba!" diyerek bağıran kadının daha önce İzmir'de de aynı şekilde soyunduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, ilginç olay hafta sonu kısıtlaması sebebiyle polis ekiplerinin uygulama yaptığı Ulucami ve tarihi belediye binasının bulunduğu Bursa'nın en ünlü caddesi Heykel olarak bilinen Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Bakırköy nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 30-35 yaşlarındaki S.Y. isimli bayan çıplak hale koyarak polis noktasına doğru ilerledi. Bu sırada aynı cadde üzerinde devriye görevi yapan bir grup bekçi ile uygulama noktasındaki polis ekipleri bayana engel olmaya çalıştı. Bayanın kıyafetlerini toplayıp peşinden koşan ekipler kadını tarihi hanlar bölgesinin orada durdurup kıyafetlerini giymesi için razı etti. Orhan parkına doğru kollarını açıp "vazifemi yaptım baba" diye bağıran kadın daha sonra kıyafetlerini giyerek polis otomobiline bindi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kadının daha önce de İzmir'de aynı eylemi gerçekleştirmekten kaydı bulunduğu öğrenildi. Kendini ifade etmekte zorluk çeken kadın için Alie Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım istendiği öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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