Kısıtlama günü çay bahçesi keyfi ‘Polis Drone’una yakalandı

-Sigara içen kişinin tespiti

-Çay bahçesinde oturanlar drone görüntüleri

-Çay bahçesi cezai işlem

-İçilen kahve fincanları

-detay



( İSTANBUL )- Bakırköy’de kısıtlamayı hiçe sayan çift türlü bahanelere rağmen cezadan kurtulamadı İSTANBUL



- Bakırköy’de kısıtlamaya rağmen müşteri alan bir çay bahçesi polis drone’u tarafından tespit edildi. Bakırköy polisinin aralıksız şekilde sürdürdüğü denetimlerde polisi gören müşteriler kaçmaya çalışsa da polis ekipleri tarafından çay bahçesinin kapalı bölümünde yakalandı. Bakırköy’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Bakırköy Meydanı ve çevresinde uygulama yapan ekipler polis drone'u eşliğinde kurallara uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Denetimler sırasında polis ekipleri drone kamerasında kısıtlama da kapalı olması gereken bir çay bahçesinde müşterilerin olduğunu ve kahve içildiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler hemen çay bahçesine gitti. Polis ekiplerini geldiğini gören vatandaşlar kaçmaya çalıştı. Bu sırada kaçacak yer bulamayan iki kişi çay bahçesinin kapalı olan bölümüne geçerek çalışan gibi davranmak istese de başarılı olamadılar. Ekiplerin neden burada oldukları sorusuna bahaneler üreten çift, alışverişe gittiklerini söylemesi üzerine ekipler neler aldınız gösterin diye sordu. Bunun üzerine şahıslardan biri almadık alacağız ama arkadaşlarımızı gördük bir oturduk dese de inandırıcı olmadı. Şahıslara ve iş yerine cezai işlem uygulanırken çay bahçesi kapatıldı. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasında doktora gittiği için izinli olan bir kişiye de sigara içtiğinden dolayı cezai işlem uygulandı.



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