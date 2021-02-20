Kısıtlama günü boş yolda takla attı

-Sıkışan trafikten görüntü

-Yaralı ile röportaj

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( İSTANBUL )- Takla atan araçtan hafif sıyrıklarla çıktı İSTANBUL



- Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda kısıtlama günü bir araç, öndeki aracın ani freni nedeniyle bariyerlere çarpıp taklalar attı. Sürücü hafif yaralı olarak takla atan araçtan çıktı. Olay, sabah saat 08.00 sıraları Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FB 9532 plakalı Renault Megane marka araç sürücüsü Anıl Önder önündeki aracın ani fren yapması sonucu direksiyonu sağa doğru kırdı. Önder, aracıyla önce bariyerlere vurdu daha sonra takla attı. Hafif şekilde yaralanan sürücünün ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra konuşan sürücü Önder, “Çok hızlı gidiyordu önümde çok sert frene bastı. Sağa doğru kaydım sağda da araç vardı ona vurmamak için bariyere attım kendimi sonrada takla attım. Şu anda iyiyim” dedi.





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