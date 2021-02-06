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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama günü boş yolda aracıyla dükkana girdi

Kısıtlama günü boş yolda aracıyla dükkana girdi

-Kaza yerinden detay görüntü

Karahisar Direksiyon 

--Dükkana giren araçtan detay
-Dükkanın içinden görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Kısıtlama saatinde aracıyla seyir halinde bulunan sürücü boş bir dükkana daldı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kısıtlamanın olduğu saatlerde aracıyla birlikte sokağa çıkan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek boş bir dükkana girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Lalasinanpaşa mahallesi kasaplar halinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde aracıyla birlikte seyir halinde bulunan A.K.T.direksiyon hakimiyetini kaybederek boş bir dükkanın camına çarparak içeri girdi. Kaza sonrası ölen yada yaralanan olmazken araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi. (HK-
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