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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama günü, balık tezgahlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kısıtlama günü, balık tezgahlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Balıktan görüntü

Balık Tezgahları Katkı Maddesi 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında açık olacak işletmeler arasında yer alan balıkçılara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Yenitip Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında açık olan yerler işletmeler arasında balıkçılarda yer aldı. Saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında balıkçıların açık olmasıyla Beylikdüzü'nde de vatandaşlar evlerine yakın olan balıkçıyı tercih etti. Tezgahlar önünde vatandaşlar sıra oluşturdu. Konuyla ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı, karardan memnun olduğunu belirterek, "Hastalıkların kalkanı balık, herkese balık lazım. Herkesin balık yemesi lazım devletimize çok teşekkür ederim balıkçıları da ön plana çıkardı. Devletimizden bu konuda biraz daha destek istiyorum çünkü balık çok önemli anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Balığa biraz daha önem gösterilmeli ve balık ön planda olmalı. Yazın 4 buçuk ay yasak var şu anda ise avlanma mevsimi. Bu sene balık bayramı yaşadık" dedi.
Balık almaya gelen vatandaşlar ise alınan karardan memnun olduğunu belirtti.

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