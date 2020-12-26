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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kısıtlama günlerinde Büyükçekmece’deki sokak hayvanları yalnız kalmıyor

Kısıtlama günlerinde Büyükçekmece’deki sokak hayvanları yalnız kalmıyor

ekiplerden görüntü

Hafta Sonu Sokak Hayvanı Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-sokak hayvanları
-güvercinler
-yem verme
-tedavi etme
-genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve restaurantlarda uygulanan kısıtlamalar sokak hayvanlarını da etkiliyor. Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde oluşturduğu ekiplerle can dostların mama, su ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Sokaklarda yaşamlarını sürdüren can dostları unutmayan Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde oluşturduğu ekiplerle can dostların mama, su ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. “Siz Evde Kalın, Can Dostlar Bize Emanet” sloganıyla her gün binlerce sokak hayvanına mama ve su servisi yapan belediye ekipleri, sağlık problemi yaşadığı tespit edilen can dostların tedavisini de yapıyor. Barınma, beslenme ve sağlık sorunlarına geçit verilmiyor Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken can dostları yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri, her sabah ilçe genelinde tüm mahalleleri gezerek mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarının sokak hayvanlarını olumsuz etkilememesi için her türlü tedbiri alan belediye ekipleri barınma, beslenme ve sağlık sorunlarına geçit vermiyor. Tıbbi müdahale yapılıyor Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri, bu hafta sonunda da ilçe genelinde tüm bölgeleri gezerek mama ve su dağıtımı yaptı. Veteriner Şefliği ekipleri, sağlık sorunu yaşadığı tespit edilen veya vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da can dostlara da gereken tıbbi müdahaleyi de anında uyguluyor.
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