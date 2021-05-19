Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kısıtlama bitti, sahiller doldu

Kısıtlama bitti, sahiller doldu

akyaka sahili denize girenler detay

Turizm Sezonu Yerli Turist 

-azmak turu tekne
-akyaka kitesorf detay
-vatandaş röp

( MUĞLA - ÖZEL)- Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinin sonunda vatandaşlar sahillere akın etti. MUĞLA

- Pandemi sürecinde 17 gün süren tam kapanmanın sona ermesinin ardından sahil yörelerinde hareketlilik başladı.
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka sahili yerli turist akınına uğradı. Aydın, Denizli ve İzmir gibi illerin yanında Muğlalı vatandaşlar Akyaka sahilinde hem güneşin, hem de denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 29 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece olarak ölçüldüğü Akyaka sahilinde turizm sezonunun başlaması ile yoğunluk pandemi öncesi günleri aratmıyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Gökova Körfezi’nin uç noktasındaki Akyaka Mahallesi Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmasının sona ermesi ile vatandaşların akınına uğradı. 17 gün tak kapanmanın ardından evlerde bunaldıklarını belirten vatandaşlar, “Bu süreçte evde sıkıldık ve çok bunaldık. Birazcık rahatlayabilmek için sürekli gün boyunca evde durduğumuz için rahatlamak için Akyaka’ya geldik. Deniz biraz soğuk o kadar” dedi.
(BT-Y)
İlgili Foto Galeriler
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Altın madalya Türkiye'ninAltın madalya Türkiye'nin
O Belgeler Gün Yüzüne ÇıkıyorO Belgeler Gün Yüzüne Çıkıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement