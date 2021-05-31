Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kısıtlama bitti, aileler HDP önündeki çadırda eylemlerine devam etti

Kısıtlama bitti, aileler HDP önündeki çadırda eylemlerine devam etti

Ailelerden görüntü

Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Nihat Çağmar konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemi 637’nci gününde de devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 637’nci gününde de sürüyor. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından aileler HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. 637 gündür HDP il binası önünde oğlu Yavuz için oturma eylemini sürdüren baba Nihat Çağmar, oğlunu HDP’den istediğini söyledi.

Oğlunun dağa kaçırılmasının tek sebebinin HDP olduğunu aktaran Çağmar, "Ben oğlum için burada eylemdeyim. Umudumuz ilk günkü gibi halen aynıdır. Ben oğlumu sesleniyorum kaçıp teslim olmasını istiyorum. Oğlum gelinceye kadarda buradan asla ayrılmayacağım" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement