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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kısıtlama başlayınca hayat durdu

Kısıtlama başlayınca hayat durdu

Polis ve zabıta

Jandarma Gesi Sokağa Çıkma Yasağı Zabıta 

-Türk Bayrağı ledi
-Fabrika servis araçları
-Boşalmış sokaklar
-Nöbetçi eczane

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sokakların boşaldığı gözlemlendi. İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı ile birlikte vatandaşlar evlerine döndü. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri yasağın başladığı andan itibaren cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda, sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacağı, ayrıca söz konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında adli işlemlerin de başlatılabileceği öğrenildi. (MÇ-
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