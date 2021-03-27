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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kış uykusundan uyanan ayılar bal kovanlarına saldırdı

Kış uykusundan uyanan ayılar bal kovanlarına saldırdı

Cep telefonuyla hasar gören kovanlardan detaylar

Ormanlı Kış Uykusu 

-Arılardan detaylar
-Derviş Demirkan'ın konuşması

( HAKKARİ -ÖZEL) HAKKARİ

- Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, 150 arı kovanına zarar verdi.Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı.
Hakkari’nin Kaymaklı köyünde arıcılıkla geçimini sağlayan Necmiye Onat ile eşi Derviş Demirkan, kış aylarında Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü yakınlarına götürdükleri 150 arı kovanı, kış uykusundan uyanan ayılar tarafından parçalandı. Demirkan çiftine ait arı kovanlarına saldıran ayılar, 150 kovanı büyük zarar verdi. Sabaha doğru gürültüyle uyanan Demirkan çifti, gördükleri manzarayla şaşkına döndü.Kovanlarının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Derviş Demirkan, “Kış aylarında bal kovanlarımızı rakımı düşük Zap Vadisi’ne götürüyoruz. Yaz aylarında yine kovanlarımızı alıp kendi köyümüze götürüyoruz. Dün gece yarısı kış uykusundan uyanan ayılar 150 kovanıma zarar verdi. Zararım çok büyük. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” diye konuştu.

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