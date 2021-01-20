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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı

Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı

-Ayı ve yavrularından detay

Kamera Gesi Kış Uykusu 

--Genel detay

( HAKKARİ ) - Kış uykusundan uyanan ayı ve yavruları şaşırttı HAKKARİ

- Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Pirinçeken köyü bölgesinde kış uykusundan uyanan ayı ve yavrusu görenleri şaşırttı. Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Pirinçeken bölgesinde yaşayan boz ayıların kış uykusundan uyanmaları kameralara yansıdı. Yöre halkı, ayıların bu mevsimde fazla görünmediklerini belirterek aç oldukları için kış uykusundan uyandıklarını belirtti.
(AK-MSA-Y)
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