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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi

Kış uykusundan uyanan aç ayı Uzungöl merkezine indi

- Uzungöl merkezine inen ayıdan görüntü

Vaşak Yabancı Turist Ormanlı Kış Uykusu Hayvan 

-- Köpeğin havlaması
-- Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Çaykara ilçesinde kış uykusunda uyanan ayı aç kalınca dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de görüntülendi. Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl doğal güzelliğinin yanı sıra yaban hayatı ile dikkat çekiyor. Tüm dünyada etkili olan Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşayan Uzungöl’de konaklayan yabancı bir turist, bir köpeğin yola doğru bakarak havladığını fark etti. Cep telefonu kamerası ile köpeğin havladığı yeri yakınlaştıran turist, kış uykusundan uyanınca aç kalarak Uzungöl merkezine kadar inen ayıyı görüntüledi. Sesler nedeniyle ürkünce ormanlık alana doğru yönelen ayının yiyecek aramak için turizm merkezine indiği tahmin edilirken, Uzungöl’de karaca, kurt, çakal,vaşak ve domuz gibi yaban hayvanlarının da olduğu biliniyor. (OK-ÖS-Y)
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