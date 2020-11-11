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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kış uykusu öncesinde karnını doyuran ayı görüntülendi

Kış uykusu öncesinde karnını doyuran ayı görüntülendi

Yabani meyvelerden karnını doyuran boz ayı

Kamera Ormanlı Kış Uykusu Cep Telefonu 

-Bölgeden uzaklaşan boz ayı

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Tunceli’de kış uykusu öncesi, yabani meyvelerden yiyerek karnını doyuran boz ayı görüntülendi. Doğa ve yaban hayatının zenginliği ile dikkatleri çeken Tunceli'nin Pülümür İlçesi’nde kış uykusu öncesinde yabani meyvelerden yiyerek karnını doyuran yavru boz ayı görüntülendi. Bölge sakinlerinden Muzaffer Akyüz tarafından fark edilen 2 ayıdan biri kısa sürede ormanlık alanda gözlerden kaybolurken, diğer ayı tam tersine kalarak karnını doyurmaya devam etti. Akşam saatlerinde ilçeye dönerken ayıya denk geldiğini belirten Muzaffer Akyüz, “Daha büyük bir boz ayı vardı. O bizleri fark edince uzaklaştı. Ancak daha küçük olanı bizlere aldırış etmeden alıç gibi yabani meyvelerde karnını doyurmaya devam etti. Karnını doyurduktan sonra da ormanlık alana doğru gitti. Ben de ayının karnını doyurduğu anları cep telefonu kameramla görüntüledim” dedi.
(ET-HİV-Y)
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