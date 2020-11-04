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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kış öncesi asfalt çalışması

Kış öncesi asfalt çalışması

- Drone ile çekilen asfalt çalışması

Uzunlu Sıcak Asfalt Kış Mevsimi 

-- Detay ve genel görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da yaklaşan kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarına ağırlık verildi.
Asfalt ihtiyacı olan mahallelerde tespit yapan ekipler zemin hazırlığını yaparak hemen ardından asfalt serme işlemine devam ediyor. Erzincan Belediyesi tarafından Kavakyolu Binali Yıldırım Caddesinin batı kısmında başlatılan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çeşitli alt yapı çalışmaları sebebiyle tahrip olmuş Kavakyolu 1. Etap Toki yolu olarak da bilinen Binali Yıldırım Caddesinde başlattığı asfalt çalışmasında eski asfaltın söküm çalışmalarının ardından zemin çalışmasını da tamamlayarak caddede sıcak asfalt serim işlemine başladı.
2 bin 100 metre uzunluğunda asfalt çalışması yapılacak olan caddede 18 bin 900 m2 alan için 3 bin 600 ton sıcak asfalt kullanılarak cadde vatandaşların hizmetine açılacak.
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